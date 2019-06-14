Глава ОКР заявил, что понимает причины недовольства российских легкоатлетов

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Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что понимает причины недовольства российских легкоатлетов, которые длительное время ограничены в правах из-за отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Глава ОКР заявил, что понимает причины недовольства российских легкоатлетов
  • РИА Новости

«Я очень хорошо понимаю спортсменов, которые высказались несколько эмоционально. Как спортсмен, который достиг больших результатов, понимаю их моральное состояние», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Он отметил, что зачастую речь идёт не столько о руководстве ВФЛА, сколько о призыве к международному сообществу.

«Несмотря на то что у нас были ошибки прошлых лет, которые мы признали и исправляем, надо действовать в интересах тех людей, в честности которых не возникает сомнений», — добавил глава ОКР, являющийся четырёхкратным олимпийским чемпионом по фехтованию.

С декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF, которое было продлено на заседании совета IAAF 9 июня.

Ранее сообщалось, что Мария Ласицкене высказалась о возможном отзыве её нейтрального статуса.

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