Черчесов заявил, что ещё слишком молод для написания автобиографии

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, намерен ли он написать автобиографическую книгу.
Черчесов заявил, что ещё слишком молод для написания автобиографии
  • РИА Новости

«Если пишешь, значит, пишешь правду, а правда — она бывает с разных углов, и можно всегда кого-то задеть. Книга — это история, это рискованное дело. На книгу надо собраться и для этого надо созреть. Но я ещё молод для книг», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. Под руководством 55-летнего специалиста национальная команда не сумела выйти из группы на Кубке конфедераций — 2017, но уже на домашнем чемпионате мира показала лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала турнира. В Лиге наций сборная России не сумела выйти в элитный дивизион, но сумела сохранить прописку в дивизионе B.

Ранее сообщалось, что Черчесов написал предисловие к книге Златко Далича о ЧМ-2018.

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