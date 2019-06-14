Черчесов заявил, что ещё слишком молод для написания автобиографии

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос, намерен ли он написать автобиографическую книгу.

«Если пишешь, значит, пишешь правду, а правда — она бывает с разных углов, и можно всегда кого-то задеть. Книга — это история, это рискованное дело. На книгу надо собраться и для этого надо созреть. Но я ещё молод для книг», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году, сменив на этом посту Леонида Слуцкого. Под руководством 55-летнего специалиста национальная команда не сумела выйти из группы на Кубке конфедераций — 2017, но уже на домашнем чемпионате мира показала лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала турнира. В Лиге наций сборная России не сумела выйти в элитный дивизион, но сумела сохранить прописку в дивизионе B.

Ранее сообщалось, что Черчесов написал предисловие к книге Златко Далича о ЧМ-2018.