Морьентес надеется, что «Реал» сможет найти замену Роналду

Короткая ссылка
Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес рассказал, как уход Криштиану Роналду повлиял на мадридский «Реал».
Морьентес надеется, что «Реал» сможет найти замену Роналду
  • Reuters

«В последние десять лет Роналду был очень важен для настоящего и прошлого «Реала». Это выдающийся игрок, забивший много мячей. И это правда, что с того момента, как он ушёл, дела пошли очень плохо. Сейчас команда переживает переходный период, ищет ему замену на рынке. Надеюсь, с новыми приобретениями дела пойдут лучше. Эден Азар — очень интересный игрок, уже подписан Йович, возможно, появится кто-то ещё», — заявил в беседе с RT экс-форвард.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся матч футбольных легенд. Сборная России в серии пенальти одержала верх над послами чемпионата Европы 2020 года. Основное время завершилось со счётом 16:16.

Ранее Морьентес поделился эмоциями от финала Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить