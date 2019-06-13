Морьентес надеется, что «Реал» сможет найти замену Роналду

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес рассказал, как уход Криштиану Роналду повлиял на мадридский «Реал».

«В последние десять лет Роналду был очень важен для настоящего и прошлого «Реала». Это выдающийся игрок, забивший много мячей. И это правда, что с того момента, как он ушёл, дела пошли очень плохо. Сейчас команда переживает переходный период, ищет ему замену на рынке. Надеюсь, с новыми приобретениями дела пойдут лучше. Эден Азар — очень интересный игрок, уже подписан Йович, возможно, появится кто-то ещё», — заявил в беседе с RT экс-форвард.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялся матч футбольных легенд. Сборная России в серии пенальти одержала верх над послами чемпионата Европы 2020 года. Основное время завершилось со счётом 16:16.

Ранее Морьентес поделился эмоциями от финала Лиги чемпионов.