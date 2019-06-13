Экс-нападающий «Ливерпуля» Морьентес поделился эмоциями от финала Лиги чемпионов

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Морьентес признался, что был счастлив, когда «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов.

«Я являюсь поклонником «Ливерпуля», за который выступал с 2005 по 2006 год, у меня там много друзей. Это был счастливый день, потому что мне хотелось, чтобы команда попала в финал. Нам не удалось выиграть турнир, хотя, конечно, все об этом мечтали. Так что это был очень важный момент», — рассказал Морьентес RT.

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