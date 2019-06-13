Экс-нападающий «Ливерпуля» Морьентес поделился эмоциями от финала Лиги чемпионов
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«Я являюсь поклонником «Ливерпуля», за который выступал с 2005 по 2006 год, у меня там много друзей. Это был счастливый день, потому что мне хотелось, чтобы команда попала в финал. Нам не удалось выиграть турнир, хотя, конечно, все об этом мечтали. Так что это был очень важный момент», — рассказал Морьентес RT.
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