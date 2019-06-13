Буре ответил, считает ли похожими победы Тарасенко и Овечкина в Кубке Стэнли

Короткая ссылка
Двукратный призёр Олимпийских игр по хоккею Павел Буре рассказал, напоминает ли ему победа Владимира Тарасенко в Кубке Стэнли прошлогодний успех Александра Овечкина.
Буре ответил, считает ли похожими победы Тарасенко и Овечкина в Кубке Стэнли
  • Reuters

«Я никогда никого не сравниваю. Тарасенко был важной частью команды, как и Овечкин, — это единственное, что объединяет их победы», — цитирует Буре Sport24.

При этом он поздравил Тарасенко и Ивана Барбашёва с завоеванием Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса», отметив, что оба хоккеиста запомнят этот момент на всю жизнь.

При этом он не согласился с тем, что по ходу нынешнего плей-офф стиль Тарасенко претерпел значительные изменения, отметив, что Владимир всегда достаточно отрабатывал в обороне.

Ранее Тарасенко опубликовал в социальных сетях фотографию со своим новорождённым сыном и Кубком Стэнли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить