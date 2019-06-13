Буре ответил, считает ли похожими победы Тарасенко и Овечкина в Кубке Стэнли

Двукратный призёр Олимпийских игр по хоккею Павел Буре рассказал, напоминает ли ему победа Владимира Тарасенко в Кубке Стэнли прошлогодний успех Александра Овечкина.

«Я никогда никого не сравниваю. Тарасенко был важной частью команды, как и Овечкин, — это единственное, что объединяет их победы», — цитирует Буре Sport24.

При этом он поздравил Тарасенко и Ивана Барбашёва с завоеванием Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса», отметив, что оба хоккеиста запомнят этот момент на всю жизнь.

При этом он не согласился с тем, что по ходу нынешнего плей-офф стиль Тарасенко претерпел значительные изменения, отметив, что Владимир всегда достаточно отрабатывал в обороне.

Ранее Тарасенко опубликовал в социальных сетях фотографию со своим новорождённым сыном и Кубком Стэнли.