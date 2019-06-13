Российские гандболисты обеспечили себе участие в финальной части ЧЕ-2020

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Мужская сборная России по гандболу обыграла национальную команду Италии в предпоследнем туре отборочного турнира и досрочно обеспечила себе выход в финальную частью чемпионата Европы 2020 года.
Российские гандболисты обеспечили себе участие в финальной части ЧЕ-2020
  • РИА Новости

Сборная России одержала победу над Италией со счётом 30:23 и набрала семь очков, благодаря чему гарантировала себе второе место в седьмой группе квалификационного турнира первенства планеты 2020 года. Лидирует национальная команда Венгрии, на счету которой девять баллов.

Заключительный матч квалификации чемпионата Европы-2020 состоится 16 июня в Санкт-Петербурге. В нём сборная России сыграет с главным аутсайдером квартета — национальной командой Словакии.

Ранее генеральный директор гандбольного клуба «Кубань» Сергей Вальтер рассказал, когда главный тренер команды Евгений Трефилов вернётся к своей работе в сборной России по гандболу.

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