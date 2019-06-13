СМИ рассказали о состоянии сына бывшего вратаря ХК СКА Соколова

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Сын бывшего вратаря ХК СКА Максима Соколова был доставлен во всеволожскую районную больницу.
СМИ рассказали о состоянии сына бывшего вратаря ХК СКА Соколова
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Как сообщает 47news, 18-летний молодой человек в настоящее время находится в реанимации. 

Ранее клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга выразил соболезнования бывшему вратарю коллектива Максиму Соколову в связи с трагическими событиями в семье.

Сообщалось, что в частном доме в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области было найдено тело женщины. Рядом с ней «18-летний юноша с телесными повреждениями». СМИ сообщили, что погибшая может быть 45-летней супругой бывшего вратаря петербургской хоккейной команды СКА Максима Соколова.

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