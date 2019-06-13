Поздняков рассказал, сколько российских легкоатлетов выступят на Европейских играх

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, сколько российских спортсменов представят свою страну на II Европейских играх, которые пройдут в Минске.

«В заявку входят 19 легкоатлетов, они будут участвовать и в индивидуальной программе, и в командной эстафете. ОКР обеспечил возможность участия в национальной униформе и под российским флагом для всех 19 спортсменов», — заявил Поздняков.

Он также особо отметил, что в случае успеха российские спортсмены смогут отпраздновать победу под звуки своего национального гимна, а также совершить круг почёта по стадиону с российским триколором.

Ранее Поздняков обратился к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) с призывом выявлять допинговые проблемы на ранних стадиях.