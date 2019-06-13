Поздняков призвал РУСАДА работать активнее

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обратился к Российского антидопинговому агентству (РУСАДА) с призывом выявлять допинговые проблемы на ранних стадиях.

«Ведь те случаи, о которых говорилось в российских и иностранных СМИ, которые препятствуют восстановлению ВФЛА в IAAF, должны выявляться на ранней стадии и по ним должны приниматься решения», — заявил Поздняков.

Он также заверил, что понимает эмоции ведущих российских легкоатлетов, который в настоящее время не имеют возможности выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Ранее глава ОКР рассказал, что обсуждал с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом вопрос выступления российских легкоатлетов на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.