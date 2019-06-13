Поздняков: все заинтересованы в том, чтобы российские спортсмены выступили на ОИ-2020

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, что обсуждал с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом вопрос выступления российских легкоатлетов на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

По его словам, МОК и ОКР уверены, что спортсмены всех национальностей должны обладать равными правами и возможностями для выступления на Олимпийских играх.

Поздняков выразил сожаление, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) приняла решение продлить срок отстранения Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), но отметил, что по этому вопросу ведётся работа.

«Все заинтересованы в том, чтобы Олимпиада в Токио прошла с участием всех сильнейших спортсменов. Последние переговоры дают хороший сигнал, что выход из ситуации будет в ближайшее время найден», — заключил Поздняков.

Ранее сообщалось, что ВФЛА направила в IAAF 299 заявок спортсменов на получение нейтрального статуса.