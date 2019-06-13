Зверев проиграл 170-й ракетке мира на турнире в Хертогенбосе

Немецкий теннисист Александр Зверев потерпел поражение во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в нидерландском Хертогенбосе.

Зверев не смог преодолеть барьер второго круга турнира, уступив своему соотечественнику Дастину Брауну. Матч продлился 2 часа 3 минуты и завершился в пользу 170-й ракетки мира со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.

За весь матч Зверев исполнил 21 эйс, допустил 14 двойных ошибок.

В третьем круге Браун сыграет с победителем матча между французом Жилем Симоном и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее сообщалось, что греческий теннисист Стефанос Циципас не смог преодолеть барьер второго круга на турнире в голландском Хертогенбосе.