Зверев проиграл 170-й ракетке мира на турнире в Хертогенбосе

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Немецкий теннисист Александр Зверев потерпел поражение во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в нидерландском Хертогенбосе.
Зверев проиграл 170-й ракетке мира на турнире в Хертогенбосе
  • AFP

Зверев не смог преодолеть барьер второго круга турнира, уступив своему соотечественнику Дастину Брауну. Матч продлился 2 часа 3 минуты и завершился в пользу 170-й ракетки мира со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:3. 

За весь матч Зверев исполнил 21 эйс, допустил 14 двойных ошибок.

В третьем круге Браун сыграет с победителем матча между французом Жилем Симоном и канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее сообщалось, что греческий теннисист Стефанос Циципас не смог преодолеть барьер второго круга на турнире в голландском Хертогенбосе.

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