Ржига продлил контракт со сборной Чехии по хоккею

Известный хоккейный тренер Милош Ржига продолжит возглавлять национальную команду Чехии в следующем сезоне.

Об этом сообщается на официальном сайте Чешского хоккейного союза.

Отмечается, что 13 июня прошло заседание организации, на котором было решено продлить соглашение с действующим главным тренером сборной Чехии Милошем Ржигой ещё на один сезон. Таким образом, наставник будет возглавлять команду в сезоне-2019/20.

За свою карьеру 60-летний специалист успел поработать с многими клубами, в числе которых чешские «Спарта», «Пардубице», «Слован», а также российские «Спартак», «Атлант», СКА и «Авангард».

В сезоне-2010/11 он помог «Атланту» завоевать серебряные медали Континентальной хоккейной лиги.

Ранее главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен заявил, что был шокирован критическим комментарием наставника российской команды Ильи Воробьёва относительно игры скандинавского коллектива.