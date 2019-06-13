Хоккеист «Бостона» назвал душераздирающим поражение в финале Кубка Стэнли

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Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» (1:4) в решающем, седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Хоккеист «Бостона» назвал душераздирающим поражение в финале Кубка Стэнли
  • Reuters
  • © Brian Fluharty-USA TODAY Sports

«Что бы мы сейчас ни сказали, это не имеет значения. Случилось то, что случилось. Я горжусь ребятами. Горжусь тем, как сражался весь «Бостон». Но мы не добились результата. Поэтому тяжело сейчас стоять перед вами и отвечать на вопросы», приводит слова Бержерона пресс-служба НХЛ.

По его словам, весь сезон у «Брюинз» был сплочённый коллектив, но невероятным является уже тот факт, что команда смогла выйти в финал Кубка Стэнли.

«Это душераздирающе. Что дальше ждёт нашу команду в таком составе? Сейчас трудно сказать. Нам нужно пережить эту неудачу. Других мыслей сейчас нет», — сказал Бержерон.

«Сент-Луис» выиграл серию у «Бостон Брюинз» со счётом 4:3 и впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее Владислав Третьяк оценил вклад Владимира Тарасенко и Ивана Барбашёва в победу «Сент-Луиса» в Кубке Стэнли.

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