Мамаев заявил, что его ошибки будут уроком для детей

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев во время рассмотрения апелляции по приговору по делу о драках в центре Москвы заявил, что не хочет уже ничего просить у суда.

«Радостно, что процесс заканчивается. Мы все устали. Это последнее заседание. Не хочу просить, уже до смешного. Но должна же быть логика? Да, мы совершили преступление, частично признав его. Мы почти год в СИЗО — этого более чем достаточно. Мне кажется, что любой человек понимает, что 213-й статьи тут нет», — сказал Мамаев.

Он также рассказал, что им приходило много различных писем, и поблагодарил всех за поддержку.

«Безусловно, это приятно. Но хочется домой. Сегодня пришла жена, но с детьми сюда нельзя. Я хочу к ним, мне надо заниматься их воспитанием, и мои ошибки в том числе будут для них уроком», — добавил Мамаев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.

Ранее Кокорин заявил, что хочет вернуться в спорт и увидеть семью.