Мамаев заявил, что его ошибки будут уроком для детей

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Футболист «Краснодара» Павел Мамаев во время рассмотрения апелляции по приговору по делу о драках в центре Москвы заявил, что не хочет уже ничего просить у суда.
Мамаев заявил, что его ошибки будут уроком для детей
  • © Агенство городских новостей «Москва»

«Радостно, что процесс заканчивается. Мы все устали. Это последнее заседание. Не хочу просить, уже до смешного. Но должна же быть логика? Да, мы совершили преступление, частично признав его. Мы почти год в СИЗО — этого более чем достаточно. Мне кажется, что любой человек понимает, что 213-й статьи тут нет», — сказал Мамаев.

Он также рассказал, что им приходило много различных писем, и поблагодарил всех за поддержку.

«Безусловно, это приятно. Но хочется домой. Сегодня пришла жена, но с детьми сюда нельзя. Я хочу к ним, мне надо заниматься их воспитанием, и мои ошибки в том числе будут для них уроком», — добавил Мамаев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.

Ранее Кокорин заявил, что хочет вернуться в спорт и увидеть семью.

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