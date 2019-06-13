Кокорин: хочу вернуться в спорт и увидеть семью

Игрок петербургского «Зенита» Александр Кокорин во время рассмотрения апелляции по приговору по своему делу попросил суд дать обвиняемым шанс реабилитироваться.

«Я хочу вернуться в спорт, увидеть семью, восстановить здоровье. Хочу попросить дать нам шанс реабилитироваться перед обществом, а не уезжать не пойми куда. Мне кажется, мы прошли этот путь достойно. Не меняли свои показания, помогали следствию», — сказал Кокорин.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.

Ранее адвокат Кокорина попросил суд изменить приговор футболисту.