Адвокат Кокорина попросил суд изменить приговор футболисту

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов на рассмотрении в Мосгорсуде апелляции по делу о драках в центре Москвы попросил изменить приговор своему подзащитному.

«Прошу изменить приговор и установить срок, который Александр уже отбыл. На данный момент он составляет один год», — сказал адвокат.

В случае отказа он попросил сменить место заключения с колонии общего режима на колонию-поселение. По его словам, там спортсмену необходимо будет оказать медицинскую помощь.

«В СИЗО ему уже сожгли колено. Что будет на зоне, где нет даже врачей? Куда мы его хотим отправить?» — сказал Ромашов.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.

Ранее адвокат брата Кокорина попросил освободить его подзащитного в зале суда.