Адвокат брата Кокорина попросил освободить подзащитного в зале суда

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Вячеслав Барик, адвокат брата футболиста Александра Кокорина Кирилла, на рассмотрении в Мосгорсуде апелляции по делу о драках в центре Москвы попросил выпустить своего подзащитного на свободу прямо в зале суда.
Адвокат брата Кокорина попросил освободить подзащитного в зале суда
  • РИА Новости

Как сообщает корреспондент RT, представитель защиты считает это справедливым с учётом проведённого Кириллом Кокориным времени в СИЗО.

Барик также добавил, что если суд не удовлетворит его изначальную просьбу, то он просит отправить Кокорина-младшего не в колонию общего режима, а в колонию-поселение.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам.

Ранее прокуратура потребовала вернуть Кокорину и Мамаеву статью о хулиганстве по предварительному сговору.

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