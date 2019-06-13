Прокуратура потребовала вернуть Кокорину и Мамаеву статью о хулиганстве по предварительному сговору
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Тем не менее отмечается, что сторона обвинения не требует изменить сроки заключения подсудимых.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам.
Ранее брат Кокорина заявил, что в его действиях не было хулиганства.