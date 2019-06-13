Прокуратура потребовала вернуть Кокорину и Мамаеву статью о хулиганстве по предварительному сговору

Прокурор на заседании Мосгорсуда по рассмотрению апелляций по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева попросила вернуть в приговор статью о хулиганстве по предварительному сговору.

Тем не менее отмечается, что сторона обвинения не требует изменить сроки заключения подсудимых.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Ранее брат Кокорина заявил, что в его действиях не было хулиганства.