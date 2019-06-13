Брат Кокорина: в моих действиях не было хулиганства

Брат футболиста Александра Кокорина Кирилл выступил в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции по поводу своего дела.

«Хотелось бы выйти на свободу. У меня только одно желание. Я не силён в делах юристов, но, мне кажется, там не было хулиганства», — сказал Кирилл Кокорин.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Ранее эксперт заявил в суде, что водитель Виталий Соловчук первым ударил Мамаева.