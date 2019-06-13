Эксперт заявил в суде, что водитель Соловчук первым ударил Мамаева
- © Агентство городских новостей «Москва» / Зыков Кирилл
По словам эксперта, были изучены видеоматериалы и проведена пошаговая раскадровка и расшифровка информации по данным материалам.
Согласно заключению Пичугина, Соловчук в инциденте с Мамаевым первым нанёс удар футболисту.
11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам.
Ранее Кокорин попросил справедливости во время рассмотрения апелляции в суде.