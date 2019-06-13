Эксперт заявил в суде, что водитель Соловчук первым ударил Мамаева

Специалист по сурдопереводу Сергей Пичугин рассказал о результатах изучения видеоматериалов по эпизоду с участием футболиста Павла Мамаева и водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

По словам эксперта, были изучены видеоматериалы и проведена пошаговая раскадровка и расшифровка информации по данным материалам.

Согласно заключению Пичугина, Соловчук в инциденте с Мамаевым первым нанёс удар футболисту.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Ранее Кокорин попросил справедливости во время рассмотрения апелляции в суде.