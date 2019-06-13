Кокорин попросил справедливости во время рассмотрения апелляции в суде

Футболист Александр Кокорин выступил в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции по поводу своего дела.

«Просим о справедливости! Хочется, чтобы те, кто решает судьбы людей, основывались на уголовном кодексе», — сказал Кокорин.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Ранее Мамаев назвал позором процесс по своему делу.