Мамаев назвал позором процесс по своему делу

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Футболист Павел Мамаев выступил в Мосгорсуде во время рассмотрения апелляции по поводу своего дела.
Мамаев назвал позором процесс по своему делу
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Ваша честь! Восемь месяцев мы что-то просим, уже ничего не хочу просить. Просто скажу, что всё, что тут происходит и было в Пресненском суде, — это позор! Уверен на 1000%, что и сегодня ничего не изменится, это просто очередное шоу для нас и для телевидения, которое тут сегодня работает», — сказал Мамаев.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Ранее сообщалось, что детей Мамаева не пустили в зал суда на рассмотрение апелляции по делу футболиста.

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