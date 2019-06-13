Детей Мамаева не пустили в зал суда на рассмотрение апелляции по делу футболиста

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Детей футболиста Павла Мамаева не впустили в зал Мосгорсуда, в котором рассматривается апелляция по делу их отца.
Детей Мамаева не пустили в зал суда на рассмотрение апелляции по делу футболиста
  • РИА Новости

Это связано с тем, что детей до 16 лет не впускают на заседание по уголовным делам. Отмечается, что жена спортсмена Алана также не смогла попасть в зал, так как все места были заняты.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Ранее сообщалось, что на суде Кокорина и Мамаева присутствует представитель уполномоченного по правам человека.

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