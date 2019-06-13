На суде Кокорина и Мамаева присутствует представитель уполномоченного по правам человека

В Мосгорсуде проходит рассмотрение апелляции по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Как сообщает корреспондент RT, на заседании присутствует представитель уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев не смогут выйти на свободу по УДО.