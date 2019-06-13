Кокорин и Мамаев не смогут выйти на свободу по УДО

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что и его клиент, и Павел Мамаев не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) в случае отправки в колонию общего режима.

«Постановление пленума 2016 года говорит, что УДО может быть применено только по истечении шестимесячного срока содержания в колонии. За этот период осуждённый должен показать, что он встал на путь исправления. Написать заявление на УДО они могут, но им откажут», — цитирует адвоката «Спорт-Экспресс».

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам.

Ранее детей Мамаева доставили в суд на рассмотрение апелляции по делу футболиста.