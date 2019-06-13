Детей Мамаева привезли в суд на рассмотрение апелляции по делу футболиста

Детей футболиста Павла Мамаева привезли в Мосгорсуд, где состоится рассмотрение апелляции по делу их отца.

Об этом сообщает корреспондент RT.

11 октября 2018 года Павел Мамаев, Александр Кокорин, его брат Кирилл и Александр Протасовицкий были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаева — к одному году и пяти месяцам заключения.

Ранее адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО.