Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО

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Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми.
Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО
  • РИА Новости

«Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября», — сказал адвокат в интервью RT.

По словам Бушманова, он последний раз виделся с клиентом 4 июня и намерен его посетить накануне суда, который состоится 13 июня.

«Он держится, сохраняет стойкость духа. Паша не жалуется на условия содержания, не говорит даже о жаре, которую в СИЗО, безусловно, сложно переносить. Надеюсь, что 13-го числа эта история закончится и жару он будет переносить уже дома в Краснодаре», — добавил адвокат.

Ранее главный тренер сборной Сан-Марино ответил, смогли бы Кокорин и Мамаев продолжить карьеру в Сан-Марино.

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