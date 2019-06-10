Адвокат Мамаева заявил, что суд не пустил детей футболиста в СИЗО

Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что суд отказал находящемуся в СИЗО футболисту в свидании с детьми.

«Мы просили у суда о свидании Павла с детьми и супругой. Алана получила разрешение, относительно детей мы получили отказ. Их он так и не видел с октября», — сказал адвокат в интервью RT.

По словам Бушманова, он последний раз виделся с клиентом 4 июня и намерен его посетить накануне суда, который состоится 13 июня.

«Он держится, сохраняет стойкость духа. Паша не жалуется на условия содержания, не говорит даже о жаре, которую в СИЗО, безусловно, сложно переносить. Надеюсь, что 13-го числа эта история закончится и жару он будет переносить уже дома в Краснодаре», — добавил адвокат.

Ранее главный тренер сборной Сан-Марино ответил, смогли бы Кокорин и Мамаев продолжить карьеру в Сан-Марино.