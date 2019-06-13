В сети появилось видео Дзюбы на рыбалке

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Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» отправился на рыбалку.
В сети появилось видео Дзюбы на рыбалке
  • РИА Новости

Twitter национальной команды опубликовал видео, на котором форвард отдыхает на рыбалке.

«Сезон открыт! Только я пожаловался, только негодовал, и вот, пожалуйста, — карп», — сказал Дзюба.

Дзюба сыграл в недавних матчах сборной России с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0) в квалификации Евро-2020 и отметился покером в первой игре.

Ранее Дзюба ответил на вопрос о возможном переходе в английский клуб. 

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