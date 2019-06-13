В сети появилось видео Дзюбы на рыбалке
- РИА Новости
Twitter национальной команды опубликовал видео, на котором форвард отдыхает на рыбалке.
«Сезон открыт! Только я пожаловался, только негодовал, и вот, пожалуйста, — карп», — сказал Дзюба.
Дзюба сыграл в недавних матчах сборной России с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0) в квалификации Евро-2020 и отметился покером в первой игре.
Ранее Дзюба ответил на вопрос о возможном переходе в английский клуб.
Артём Дзюба - на рыбалке 🐟 pic.twitter.com/7QacSABfqr— Сборная России (@TeamRussia) 13 июня 2019 г.