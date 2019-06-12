Лунёв рассказал подробности инцидента в аэропорту

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв заявил, что у него произошло недопонимание с сотрудниками одной из авиакомпаний.

«Получилась непонятная ситуация. Мы взяли билет в бизнес-класс на ближайший рейс. Нам сказали, что нужно поторопиться, потому что рейс сейчас будет закрываться. Сдаём багаж, нам говорят: «Вы должны заплатить за багаж, у вас эконом». Мы говорим: «Давайте мы быстро оплатим, сдадим багаж, возьмём билеты и пройдём на регистрацию». Девушка позвала сотрудника, который начал всё рассказывать заново. Слово за слово, он всё тянул, и потом на эмоциях я уже высказал ему своё недовольство», — цитирует спортсмена РЕН ТВ.

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Андрей Лунёв был задержан за брань в адрес сотрудников одной из авиакомпаний в аэропорту Внуково. В крови футболиста было обнаружено 0,77 промилле алкоголя.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Зенита» Медведев проведёт беседу с Лунёвым из-за инцидента в аэропорту.