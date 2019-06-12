Гендиректор «Зенита» Медведев проведёт беседу с Лунёвым из-за инцидента в аэропорту
- РИА Новости
«Будем ли штрафовать Лунёва? Планирую провести с ним беседу, нужно сначала разобраться», — цитирует Медведева ТАСС.
Андрей Лунёв нарушал общественный порядок в аэропорту Внуково, в результате чего был доставлен в отделение полиции. На футболиста составлен протокол по поводу мелкого хулиганства. Медицинское освидетельствование показало, что Лунёв находился в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее Колосков заявил, что Черчесов определит меру спортивного наказания Лунёва.