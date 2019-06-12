Гендиректор «Зенита» Медведев проведёт беседу с Лунёвым из-за инцидента в аэропорту

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что не будет штрафовать футболиста Андрея Лунёва, прежде чем разберётся в обстоятельствах произошедшего.
Гендиректор «Зенита» Медведев проведёт беседу с Лунёвым из-за инцидента в аэропорту
  • РИА Новости

«Будем ли штрафовать Лунёва? Планирую провести с ним беседу, нужно сначала разобраться», — цитирует Медведева ТАСС.

Андрей Лунёв нарушал общественный порядок в аэропорту Внуково, в результате чего был доставлен в отделение полиции. На футболиста составлен протокол по поводу мелкого хулиганства. Медицинское освидетельствование показало, что Лунёв находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Колосков заявил, что Черчесов определит меру спортивного наказания Лунёва.

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