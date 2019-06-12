Колосков: Черчесов определит меру спортивного наказания Лунёва

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал инцидент в аэропорту с участием голкипера петербургского «Зенита» и сборной России Андрея Лунёва.
Колосков: Черчесов определит меру спортивного наказания Лунёва
  • РИА Новости

«Я думаю, РФС никак не будет реагировать на это, отреагирует Черчесов, который и определит меру спортивного наказания. Это моя точка зрения», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

Он отметил, что данный инцидент не навредит имиджу сборной или РФС

«На моем веку столько всего было, и похлеще. Какой ещё имидж, давайте про это забудем», — добавил почётный функционер.

12 июня появилась информация, что Лунёв, находясь в нетрезвом состоянии, высказывал своё недовольство сотрудникам одной из авиакомпаний на стойке регистрации московском аэропорту Внуково.

Ранее в «Зените» заявили, что инцидент с Лунёвым в аэропорту полностью исчерпан.

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