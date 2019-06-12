В «Зените» заявили, что инцидент с Лунёвым в аэропорту полностью исчерпан

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Пресс-секретарь санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Антон Макаренко прокомментировал инцидент с участием голкипера Андрея Лунёва, произошедший в аэропорту Внуково.
В «Зените» заявили, что инцидент с Лунёвым в аэропорту полностью исчерпан
  • РИА Новости

«В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунёв, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы», — приводит слова Макареко «Чемпионат».

Он отметил, что инцидент возник из-за несогласованности действий сотрудников авиакомпании, которая могла привести к опозданию голкипера на рейс до Санкт-Петербурга.

«Вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В итоге Лунёв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом», — добавил пресс-секретарь клуба.

Ранее СМИ сообщили, что Лунёв устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.

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