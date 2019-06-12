СМИ: Вратарь сборной России Лунёв устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково

Голкипер сборной России Андрей Лунёв поскандалил с представителями одной из авиакомпаний в московском аэропорту Внуково и был доставлен в отделение полиции.

Как сообщает «Рен ТВ», 12 июня в 11:00 в московском аэропорту Внуково произошёл инцидент с участием вратаря сборной России по футболу Андрея Лунёва. Спортсмен, находясь в нетрезвом состоянии, высказывал своё недовольство сотрудникам одной из авиакомпаний на стойке регистрации.

Лунёв был доставлен в отделение полиции аэропорта. Там спортсмен прошёл медицинское освидетельствование, показавшее наличие алкоголя в крови. В отношении Лунёва был составлен протокол о мелком хулиганстве.

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