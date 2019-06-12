Игнашевич дал свою оценку игре сборной России в отборочных матчах Евро-2020

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Экс-футболист сборной России, тренер московского «Торпедо» Сергей Игнашевич считает, что команда Станислава Черчесова в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино (9:0) и Кипром (1:0) сыграла в яркий и доминирующий футбол.
Игнашевич дал свою оценку игре сборной России в отборочных матчах Евро-2020
  • ©rfs.ru

«Поздравляю нашу национальную команду и тренерский штаб Станислава Черчесова с двумя красивыми победами! 180 минут яркого, доминирующего футбола. Очень приятно видеть счастливые лица болельщиков на трибунах в Саранске и Нижнем Новгороде. Так держать», — написал Игнашевич в Instagram.

Сборная России занимает второе место в группе I отборочного турнира чемпионата Европы, одержав три победы в четырёх встречах.

Ранее фанаты «Торпедо» обратились к руководству клуба из-за назначения Игнашевича главным тренером.

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