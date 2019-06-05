Фанаты «Торпедо» обратились к руководству клуба из-за назначения Игнашевича главным тренером

Короткая ссылка
Объединение болельщиков московского «Торпедо» «Запад-5» выразило недоумение по поводу решения назначить Сергея Игнашевича главным тренером команды.
Фанаты «Торпедо» обратились к руководству клуба из-за назначения Игнашевича главным тренером
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

«Как все уже в курсе, вчера был подписан контракт с Сергеем Игнашевичем. Удачи, Сергей! Вместе с тем намного больше вопросов и недоумения в наших рядах вызывает столь странное принятие решений руководством клуба по стратегическим вопросам» — говорится в тексте заявления, опубликованном в Instagram.

Фанатов настораживает небольшой тренерский опыт Игнашевича, который до этого только один год являлся помощником главного тренера в молодёжной команде ЦСКА. 

«Политика и формат принятия подобных решений руководством вызывает у нас вопросы. В любом случае желаем новому тренеру успехов и напоминаем, что права на ошибку у него нет», — написано в заявлении болельщиков.

«Торпедо» завоевало право выступать в ФНЛ, победив в зоне «Центр» Профессиональной футбольной лиги сезона-2018/19.

Ранее Игнашевич рассказал об эмоциях от назначения на пост главного тренера «Торпедо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить