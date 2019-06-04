Игнашевич рассказал об эмоциях от назначения на пост главного тренера «Торпедо»

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Сергей Игнашевич рассказал об ощущениях от назначения на должность главного тренера московского «Торпедо».
Игнашевич рассказал об эмоциях от назначения на пост главного тренера «Торпедо»
  • РИА Новости

«Я счастлив от того, что судьба подарила мне возможность начать свою карьеру в клубе, который меня воспитал. «Торпедо» всегда было в моём сердце и памяти, я даже не знаю, как описать эмоции, когда возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!» — цитирует Игнашевича официальный сайт клуба.

Также новый тренер «Торпедо» заявил, что ему понравилось первое общение с подопечными, которые жаждут проявить себя на уровне Футбольной национальной лиги.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» объявило о назначении Игнашевича на пост главного тренера клуба.

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