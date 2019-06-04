Игнашевич рассказал об эмоциях от назначения на пост главного тренера «Торпедо»

Сергей Игнашевич рассказал об ощущениях от назначения на должность главного тренера московского «Торпедо».

«Я счастлив от того, что судьба подарила мне возможность начать свою карьеру в клубе, который меня воспитал. «Торпедо» всегда было в моём сердце и памяти, я даже не знаю, как описать эмоции, когда возвращаешься после длинного пути к себе домой. Это невероятное чувство!» — цитирует Игнашевича официальный сайт клуба.

Также новый тренер «Торпедо» заявил, что ему понравилось первое общение с подопечными, которые жаждут проявить себя на уровне Футбольной национальной лиги.

Ранее сообщалось, что «Торпедо» объявило о назначении Игнашевича на пост главного тренера клуба.