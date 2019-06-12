СМИ: Сильнов мог быть причастен к подделке документов по делу Лысенко

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Немецкая пресса сообщает, что первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов мог быть причастен к подделке документов в допинговом деле прыгуна в высоту Данила Лысенко.
СМИ: Сильнов мог быть причастен к подделке документов по делу Лысенко
  • РИА Новости

«Есть одна теория, неподтверждённая, что Андрей Сильнов замешан в подделке документов для сокрытия местонахождения Данила Лысенко», — написал в Twitter журналист немецкого ARD Ник Батлер.

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко был отстранён от соревнований за пропуск трёх допинг-тестов без уважительной причины. Спортсмен предоставил в IAAF документы, в которых утверждается, что он был недоступен для тестирования по независящим от него причинам. Во время слушаний обнаружилось, что в документах содержится недостоверная информация.

Ранее сообщалось, что Сильнов может быть отстранён от должности вице-президента ВФЛА.

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