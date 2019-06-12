Сильнов может быть отстранён от должности вице-президента ВФЛА

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В ближайшее время Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) рассмотрит вопрос о временном отстранении от должности вице-президента организации Андрея Сильнова в связи с подозрениями в нарушении антидопинговых правил.
Сильнов может быть отстранён от должности вице-президента ВФЛА
  • РИА Новости

Официальный сайт ВФЛА сообщил, что вопрос о временном отстранении Андрея Сильнова от должности первого вице-президента организации будет рассмотрен 14 июня.

Функционер подозревается в нарушении антидопинговых правил. Сильнов является чемпионом Игр-2008 в прыжках в высоту. С 2016 года он занимает должность первого вице-президента ВФЛА.

Ранее олимпийский чемпион Сильнов признался, что IAAF заподозрила его в нарушении антидопинговых правил.

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