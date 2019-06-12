Сильнов может быть отстранён от должности вице-президента ВФЛА
- РИА Новости
Официальный сайт ВФЛА сообщил, что вопрос о временном отстранении Андрея Сильнова от должности первого вице-президента организации будет рассмотрен 14 июня.
Функционер подозревается в нарушении антидопинговых правил. Сильнов является чемпионом Игр-2008 в прыжках в высоту. С 2016 года он занимает должность первого вице-президента ВФЛА.
Ранее олимпийский чемпион Сильнов признался, что IAAF заподозрила его в нарушении антидопинговых правил.