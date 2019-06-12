Олимпийский чемпион Сильнов признался, что IAAF заподозрила его нарушении антидопинговых правил
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По словам Сильнова, которые передаёт ТАСС, в настоящий момент он занимается изучением полученных документов.
Он также отметил, что в виду конфиденциального характера дела, он не может давать дальнейшие комментарии.
В активе 34-летнего Сильнова помимо золота Игр в Пекине победа на чемпионате Европы 2006 года, а также серебро и бронза мирового первенства в помещении.
Ранее сообщалось, что Россия лишится руководящих постов в IAAF.