Олимпийский чемпион Сильнов признался, что IAAF заподозрила его нарушении антидопинговых правил

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Олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту, первый вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Андрей Сильнов рассказал, что получил уведомление о подозрении в нарушении антидопинговых правил от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
Олимпийский чемпион Сильнов признался, что IAAF заподозрила его нарушении антидопинговых правил
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По словам Сильнова, которые передаёт ТАСС, в настоящий момент он занимается изучением полученных документов.

Он также отметил, что в виду конфиденциального характера дела, он не может давать дальнейшие комментарии.

В активе 34-летнего Сильнова помимо золота Игр в Пекине победа на чемпионате Европы 2006 года, а также серебро и бронза мирового первенства в помещении.

Ранее сообщалось, что Россия лишится руководящих постов в IAAF.

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