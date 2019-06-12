Мостовой недоволен отсутствием ротации в составе сборной России

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой считает, что в матче отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 с Сан-Марино главный тренер команды Станислав Черчесов мог задействовать игроков ближайшего резерва.

«На матчи против Сан-Марино и Кипра были вызваны 30 человек, но играют одни и те же. Почему нельзя было в матче с Сан-Марино дать шанс проявить себя ребятам, которые действительно заслужили этот вызов? Можно было бы сыграть в три или в четыре нападающих», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Также бывший футболист выразил уверенность, что из группы І отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 должны выходить команды Бельгии и России.

Ранее сообщалось, как отреагировали на победу России над Кипром в квалификации Евро-2020.