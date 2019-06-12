Нурмагомедов: с Макгрегором мы ещё не закончили

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов не исключил проведения повторного поединка с ирландцем Конором Макгрегором.

«Мы ещё не закончили то, что произошло 6 октября. Я не скажу, что мы всё ещё в начале пути, скорее, мы находимся в середине. Впереди нас ждёт достаточно боёв. Собираемся и дальше доказывать, что способны достичь определённых успехов», — заявил Нурмагомедов на своём YouTube-канале.

Россиянин удушающим приёмом победил ирландца на турнире UFC 229, который состоялся 6 октября 2018 года. По окончании поединка между командами спортсменов завязалась драка.

Ранее сообщалось, что Путин выделил средства на постройку школы имени Нурмагомедова в Дагестане.