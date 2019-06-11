Путин выделил средства на постройку школы имени Нурмагомедова в Дагестане

Президент России Владимир Путин выделил порядка 600 млн рублей на постройку школы имени Хабиба Нурмагомедова в Республике Дагестан.

«После обращения Хабиба Владимир Владимирович Путин подписал указ о выделении около 600 млн. рублей Республике Дагестан на открытие школы имени Хабиба Нурмагомедова. Надеюсь, что эти деньги пойдут по прямому назначению и у нас появится возможность лучше учиться, воспитывать, давать результаты. Будем работать над этим», — сказал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов в интервью изданию «Учительская газета».

Ближайший поединок чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов проведёт 7 сентября в Абу-Даби. На турнире UFC 242 россиянин сразится с американцем Дастином Порье.

Ранее сообщалось, что все билеты на бой Нурмагомедова и Порье в Абу-Даби проданы.