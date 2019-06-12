Богалий: допинговые схемы в большом спорте будут всегда, и не только в России

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказала мнение о допинге в современном спорте.
Богалий: допинговые схемы в большом спорте будут всегда, и не только в России
  • РИА Новости

«Если захотим — изменимся. Понравилось одно из высказываний Мартена Фуркада о Европе и России: «Наша позиция — не принимать. А ваша — чтобы не нашли». Это касается не только биатлона, вообще спорта. Схемы в большом спорте будут всегда, и не только в России: спорт даёт деньги, власть, славу, их никто не отменял. Значит, меняться нужно в первую очередь нам», — приводит слова Богалий «Матч ТВ».

Она отметила, что подрастающее поколение смотрит на мир по-другому, и для того, чтобы они не повторяли старых ошибок, нужно проводить антидопинговые семинары.

«Это тоже шаги к исправлению. Вот так, общими усилиями, нам и по силам всё изменить, на мой взгляд», — добавила прославленная спортсменка.

Ранее Кастер Семеня заявила, что IAAF должна бороться с допингом, а не со спортсменками с повышенным уровнем тестостерона.

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