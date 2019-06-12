Семеня заявила, что IAAF должна бороться с допингом, а не со спортсменками с повышенным уровнем тестостерона

Южноафриканская легкоатлетка Кастер Семеня заявила, что Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) следует бороться с допингом, а не со спортсменками с повышенным уровнем тестостерона.

«Я не идиотка. Почему я должна принимать лекарства? Я чистая спортсменка. Они должны сосредоточиться на борьбе с допингом, а не с нами. Я не собираюсь принимать лекарства», — приводит слова Семени Associated Press.

С 8 мая вступили в силу новые правила по допуску легкоатлеток с повышенным уровнем тестостерона в крови к соревнованиям по бегу. В конце мая Семеня подала апелляцию в Федеральный суд Швейцарии, который временно приостановил действие новых правил IAAF.

Ранее в IAAF заявили, что дело Лысенко не повлияет на допуск российских легкоатлетов к ОИ-2020.