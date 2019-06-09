В IAAF заявили, что дело Лысенко не повлияет на допуск российских легкоатлетов на ОИ-2020

Представитель Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Джеки Брок-Дойл заявила, что расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко не окажет негативного влияния на участие легкоатлетической сборной России на предстоящих летних Олимпийских играх 2020 года в Токио.

«На Олимпиаду в Токио это никак не влияет. Перед Играми в Рио CAS принял решение, что международные спортивные федерации получают преимущественное право решать, кто из спортсменов выступит на тех Играх. Вообще же национальные олимпийские комитеты выбирают спортсменов, которые выступят на Олимпиаде. Если бы МОК отстранил ОКР… Но ОКР существует и является полноправным членом МОК, соответственно, в Токио будут спортсмены, и в том числе легкоатлеты, из России», — приводит слова Брок-Дойл РИА Новости.

Лысенко был отстранён в начале августа 2018 года на время расследования из-за неоднократных нарушений правил доступности. По информации The Sunday Times, Россию могут отстранить от участия в Играх 2020 года из-за допингового скандала с его участием.

Ранее в IAAF не исключили, что российские легкоатлеты смогут выступить на ЧМ под флагом страны.