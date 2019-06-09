В IAAF не исключили, что российские легкоатлеты смогут выступить на ЧМ под флагом страны

Глава рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Руне Андерсен не исключил, что российские легкоатлеты смогут выступить на предстоящем чемпионате мира 2019 года под флагом своей страны.

«Я сразу оговорился, что рекомендацию восстановить ВФЛА мы можем сделать как на очередном заседании в сентябре, так и раньше. Это означает, что если все условия восстановления будут выполнены, к примеру, завтра, то мы соберём рабочую группу и вынесем решение на рассмотрение совету», — приводит слова Андерсона ТАСС.

Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF.

Чемпионат мира 2019 года пройдёт в Дохе с 28 сентября по 6 октября. Очередное заседание совета IAAF запланировано на 23 сентября.

Ранее сообщалось, что стало известно, когда IAAF получит данные из московской лаборатории от WADA.