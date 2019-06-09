В IAAF не исключили, что российские легкоатлеты смогут выступить на ЧМ под флагом страны
- Reuters
«Я сразу оговорился, что рекомендацию восстановить ВФЛА мы можем сделать как на очередном заседании в сентябре, так и раньше. Это означает, что если все условия восстановления будут выполнены, к примеру, завтра, то мы соберём рабочую группу и вынесем решение на рассмотрение совету», — приводит слова Андерсона ТАСС.
Начиная с декабря 2016 года IAAF разрешила российским легкоатлетам, соответствующим заявленным критериям, выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. Это связано с приостановлением членства ВФЛА в IAAF.
Чемпионат мира 2019 года пройдёт в Дохе с 28 сентября по 6 октября. Очередное заседание совета IAAF запланировано на 23 сентября.
Ранее сообщалось, что стало известно, когда IAAF получит данные из московской лаборатории от WADA.