СМИ: ПСЖ может обменять Неймара в «Барселону» на Коутиньо

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Французский клуб «Пари Сен-Жермен» может обменять бразильца Неймара в «Барселону» на его соотечественника Фелипе Коутиньо.
СМИ: ПСЖ может обменять Неймара в «Барселону» на Коутиньо
  • Reuters

Как сообщает Mundo Deportivo, ПСЖ заинтересован в трансфере Коутиньо, и одним из вариантов его перехода и «Барселоны», может стать включение в сделку Неймара, желающего вернуться в каталонский клуб.

27-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, и за это время принял участие в 58 матчах, записав в свой актив 51 гол и 29 голевых передач.

27-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в 2018 году, и сыграл в 76 матчах, отличившись 21 голов и 11 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался комментировать возможный переход в «Реал».

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