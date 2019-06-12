СМИ: ПСЖ может обменять Неймара в «Барселону» на Коутиньо

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» может обменять бразильца Неймара в «Барселону» на его соотечественника Фелипе Коутиньо.

Как сообщает Mundo Deportivo, ПСЖ заинтересован в трансфере Коутиньо, и одним из вариантов его перехода и «Барселоны», может стать включение в сделку Неймара, желающего вернуться в каталонский клуб.

27-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года, и за это время принял участие в 58 матчах, записав в свой актив 51 гол и 29 голевых передач.

27-летний Коутиньо перешёл в «Барселону» в 2018 году, и сыграл в 76 матчах, отличившись 21 голов и 11 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался комментировать возможный переход в «Реал».