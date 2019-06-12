Cане высказался о возможном переходе в «Баварию»
- Reuters
«Сейчас я уезжаю в отпуск. Остальное будет видно потом. Вот и всё относительно «Баварии», — приводит слова Сане Bild.
23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 133 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался комментировать возможный переход в «Реал».