Cане высказался о возможном переходе в «Баварию»

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Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Лерой Зане высказал мнение о своём возможном переходе в мюнхенскую «Баварию».
Cане высказался о возможном переходе в «Баварию»
  • Reuters

«Сейчас я уезжаю в отпуск. Остальное будет видно потом. Вот и всё относительно «Баварии», — приводит слова Сане Bild.

23-летний немец выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. В его активе 39 голов и 45 результативных передач в 133 матчах за клуб, в составе которого он дважды выиграл АПЛ и Кубок английской лиги, а также по разу Кубок и Суперкубок Англии.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе отказался комментировать возможный переход в «Реал».

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