Навратилова предостерегла Барти после её победы на «Ролан Гаррос»

Победительница 18 турниров серии Большого шлема в одиночном разряде Мартина Навратилова рассказала об опасности, которая грозит выигравшей турнир «Ролан Гаррос» — 2019 австралийке Эшли Барти.

«Я верю, что Барти будет в числе фаворитов на Уимблдоне. Единственная опасность, которая угрожает Эшли, заключается в том, что в предстоящие три недели она может слишком много распыляться на другие вещи. К ней будут часто обращаться СМИ, так что ей нужно научиться говорить «нет». После столь крупной победы «нет» нужно говорить чаще, чем «да», — приводит слова Навратиловой пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

23-летняя Барти впервые в карьере выиграла турнир серии Большого шлема, взяв верх над чешкой Маркетой Вондроушовой со счётом 6:1, 6:3 в финале «Ролан Гаррос» 2019 года.

Уимблдон, являющийся третьим в сезоне турниром серии Большого шлема, пройдёт с 1 по 14 июля.

Ранее Рафаэль Надаль признался, что в марте хотел досрочно завершить сезон.