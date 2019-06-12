Барбашёв заявил, что продолжит играть в силовой манере

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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал свою дисквалификацию за грубую игру в пятом матче серии финала Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Бостон Брюинз».
Барбашёв заявил, что продолжит играть в силовой манере
  • © AFP

«Да, очень тяжело было пропускать матч. Смотреть за игрой со стороны было сложно. Очень хотелось спуститься вниз и помочь», — приводит слова Барбашёва пресс-служба лиги.

Он отметил, что дисквалификация не повлияет на его стиль игры.

«Я буду продолжать играть в силовой манере. Мне нравится так играть, я всегда так делал. Это лучшее, что у меня получается. И это придаёт энергии команде», — добавил форвард.

Барбашёв был дисквалифицирован на один матч за силовой приём на форварде «Бостона» Маркусе Юханссоне, в котором россиянин нанёс удар в голову сопернику.

Ранее сообщалось, что Барбашёв поделился ожиданиями от седьмого матча финала НХЛ.

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